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В России оценили влияние санкций против стали на экономику

Экономист Хестанов назвал санкции в отношении стали болезненными для металлургов

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В масштабах экономики России ограничения на продукцию черной металлургии не слишком болезненны, они могут оказаться довольно заметными для металлургов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Сергей Хестанов. Вместе с тем, по его словам, для США и ЕС российские поставки не являются особенно значимыми.

Совет ЕС ввел новые санкции в отношении России, которые касаются инвестиций в нефтяной и энергетический сектор, расширяют торговые ограничения в отношении железа и стали, а также запрещают экспорт предметов роскоши.

«В масштабах экономики России в целом ограничения на продукцию черной металлургии не слишком весомы, углеводороды на порядок важнее. Но для металлургов это довольно болезненно, так как рынки ЕС и США имеют более привлекательный уровень цен, чем азиатские. Для США и ЕС поставки из России совершенно не значимы, ибо легко размещаются другими странами», — сказал экономист.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит санкции против российских нефтяных компаний. Им заморозят инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, но продолжат закупку партий сырья.

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Наталия Белова
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