Слова Путина о глобальных последствиях санкций назвали важным сигналом Западу

Алексей Чеснаков: слова Путина о глобальных последствиях санкций — важный сигнал Западу

Заявление президента России Владимира Путина о том, что западные санкции в отношении России нанесли серьезный удар по мировой экономике — это важный сигнал Западу о том, что в Москве реально оценивают положение дел и дальнейшие возможные последствия этих санкций для глобальных процессов. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя заявления, сделанные Путиным в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов России.

«Очевидно, что Путин хорошо понимает, что последствия санкций для мировой экономики еще не проявились в полной мере и станут ясны всем игрокам в ближайшие несколько месяцев. Видно, что в Москве также хорошо понимают, какие инструменты может использовать страна в развернувшейся экономической войне», — отметил Алексей Чеснаков.

Кроме того, продолжает эксперт, называя заморозку золотовалютных резервов России фактическим дефолтом США и Евросоюза по своим обязательствам перед Москвой, Путин дает понять, что Россия занимает принципиально жесткую позицию по отношению к разного рода недружественным действиям и откровенно провокативным решениям Запада. «Позиция самой России о добросовестном выполнении взятых на себя обязательств — позиция сильная и добавляет ей не только моральные, но и в перспективе экономические аргументы в конкуренции с Западом», — заключил эксперт.

В ходе совещания с главами регионов Владимир Путин, говоря о санкциях США и Евросоюза в отношении России, отметил, что «в качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые, и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком».

Он также призвал Запад «не перекладывать с больной головы на здоровую», обвиняя в экономических проблемах Россию.

Также 16 марта Путин заявил, что, заморозив российские золотовалютные резервы, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Москвой.

Ранее с аналогичным заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов, напомнив, что Запад заблокировал около половины золотовалютных резервов Банка России. Он сообщил, что Россия собирается исполнять обязательства по своему госдолгу, номинированному в иностранной валюте, выплатами в рублях. По словам Силуанова, конвертация российской валюты кредиторами приведет к разморозке активов ЦБ.

