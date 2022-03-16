В Кремле допустили улучшение ситуации вокруг Украины с помощью переговоров

Песков: ситуация вокруг Украины может быть улучшена с помощью переговоров Москвы и Киева

Ситуация вокруг Украины, вероятно, улучшится с помощью договоренностей, которые могут быть достигнуты на переговорах Москвы и Киева. Такой исход событий допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путем достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями», — объяснил представитель Кремля.

Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия на переговорах с Украиной пытается сделать все возможное для мирного будущего и выполнения задач, которые поставил глава государства Владимир Путин.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров, которые начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился почти три часа. В понедельник, 14 марта, прошел четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.