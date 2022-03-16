Хозяйка кота-мема из Харькова вышла на связь после долгого отсутствия в сети

Хозяйка кота-мема Степана из Харькова сообщила, что уехала с семьей и питомцем во Францию

Хозяйка кота-мема по кличке Степан из Харькова вышла на связь после долгого отсутствия его фото в сети. В новом посте на странице в Instagram она сообщила, что с семьей и питомцем уехала из страны.

В аккаунте Степана появилась публикация, в которой его хозяйка рассказала, что они покинули Украину и сейчас находятся во Франции. «Мы в порядке», — написала она.

До этого в аккаунте кота, на который подписано около миллиона пользователей, не было публикаций на протяжении двух недель. Один из последних постов на странице Степана на платформе был опубликован 3 марта. В комментариях под фотографией многие пользователи начали выражать беспокойство и делиться переживаниями из-за долгого отсутствия новых постов. Некоторые признавались, что ежедневно заходили на страницу кота-мема, надеясь найти обновления.

«Скучаю по тебе, Степан. Хочу видеть, как попиваешь напитки с довольной мордочкой», «Степан, напиши хоть что-нибудь, мы переживаем», «Где Степан?» — комментировали публикацию пользователи.

Ранее стало известно, что с котом Степаном начал сотрудничество люксовый модный дом Valentino. В аккаунте 13-летнего домашнего питомца появилось фото, на котором он запечатлен за столом с сумкой итальянского бренда. Представители модного дома приняли решение купить рекламный пост у Степана, когда увидели его снимок на странице поп-исполнительницы Бритни Спирс в Instagram, опубликованный в ноябре 2021 года. Тогда певица анонсировала выход нового фильма снимком уставшего кота, сидящего за столом с бокалом вина.

Степан прославился благодаря аккаунту в TikTok и видео, на которых животное грустно смотрит на алкогольные напитки, в то время как на фоне играют различные хиты. Хозяйка кота рассказывала, что всегда хотела показать питомца всему миру из-за особенного выражения его морды.