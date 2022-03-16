Европейские автозаводы пострадали из-за нехватки деталей с Украины

BMW и Volkswagen остановили заводы из-за проблем с поставками компонентов с Украины

Автомобильные заводы в Европе начали останавливаться на фоне ситуации на Украине из-за нехватки обязательного компонента — жгута проводов. На долю республики приходится пятая часть всех поставок жгутов для европейского производства, пишет Financial Times.

Главная проблема заключается в том, что без данной детали нельзя даже начать сборку автомобиля. Кроме того, жгуты изготавливают под конкретную модель автомобиля, где имеют значение даже небольшие отклонения.

Таким образом, дешевизна производства не играет никакого значения, заказать компонент в другом месте быстро невозможно. В настоящее время автопроизводители пытаются либо перенести, либо продублировать специализированное оборудование, необходимое для выпуска жгутов.