Путин заявил об отказе Киева вывести войска из Донбасса до начала спецоперации

Путин заявил, что Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса до начала операции

Российское руководство еще до начала операции по демилитаризации Украины предлагало Киеву вывести войска из Донбасса, однако те отказались это делать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, такие сообщения поступали по самым разным каналам, а их целью было избежать кровопролития.

«Не захотели, но что же, это их решение», — добавил президент.

При этом он отверг планы по оккупации Украины. Президент подчеркнул, что Россия нанесла превентивный удар, поскольку Украина планировала оккупацию Крыма и Донбасса. Он также отметил, что проведению спецоперации предшествовали восемь лет игнорирования со стороны Киева Минских соглашений.

Путин также заявил, что Запад хочет ослабления и разделения России, предпринимая попытки загнать страну «за Можай». Однако, по его словам, сделать этого не удастся.