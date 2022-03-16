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Российский боец UFC сравнил жизнь в России и США

Российский боец UFC Царукян написал в Instagram, что в Америке хорошо, но дома лучше
Арман Царукян

Арман Царукян. Фото: @arm_011

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в Instagram сравнил жизнь в России и США.

«В Америке хорошо, но дома лучше!» — написал 25-летний спортсмен. При этом он разместил фотографию на фоне спортивного автомобиля в Лас-Вегасе.

В сентябре прошлого года Царукян рассказал, почему предпочитает жить и тренироваться в США, а не в России. Спортсмен назвал основным преимуществом подготовки в Америке отсутствие необходимости получать визы и аккредитации, так как большинство турниров проходит в этой стране.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Свой последний поединок он провел в феврале, одержав победу над испанцем Йоэлем Альваресом. Всего на счету спортсмена 18 побед и два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.

Андрей Стрельцов
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