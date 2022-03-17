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Спорт

Гора из «Игры престолов» поставил под сомнение готовность соперника к поединку

Хафтор Бьернссон поставил под сомнение готовность соперника Эдди Холла к боксерскому бою

Фото: Андрей Теличев / РИА Новости

Исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Горы Клигана в сериале «Игра престолов», поставил под сомнение форму соперника Эдди Холла. Его слова передает The Sun.

По словам Бьернссона, Холл выглядит слишком большим перед боксерским поединком, который пройдет 19 марта. «Это потому, что он все еще ест чизкейк все время? Или что это? Его диета такая плохая или его тренировки такие плохие?» — иронически заметил 33-летний исландец. Бьернссон добавил, что по его телосложению видно, как усердно он занимается.

Бьернссон заключил, что готовность соперника не позволит выдержать ему весь бой. Он рассчитывает досрочно нокаутировать Холла в трех или четырех раундах.

Дебют Бьернссона в боксе состоялся в январе 2021-го. Он провел показательный поединок с боксером Стивеном Уордом. Бой завершился вничью.

В 2017 году Холл получил титул самого сильного человека в мире. До мая 2020-го ему принадлежал рекорд по становой тяге. В 2016-м он стал первым в мире, кто поднял штангу весом в 500 килограммов. Рекорд Холла побил Бьернссон.

Дарья Коршунова
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