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В ООН назвали число погибших украинцев

ООН сообщила, что конфликт на Украине унес жизни почти 800 гражданских

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Военный конфликт на Украине унес жизни почти 800 гражданских. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), передает РИА Новости.

По сообщению международной организации, за время военной операции России на Украине погибло 780 мирных жителей, из них 58 детей. Также с 24 февраля по 16 марта ранения получили свыше 1,2 тысячи человек. В том числе пострадали 68 несовершеннолетних.

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Ранее правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Украины уважать права российских военнопленных, прекратить публиковать видеоролики с ними в соцсетях и нарушать Женевскую конвенцию. В организации также отметили, что регулировать размещение контента, нарушающего Женевскую конвенцию, должны и сами соцсети.

11 марта в министерстве иностранных дел ЛНР заявили, что Киев применяет метод тотальной агрессивной войны и использует мирных жителей в качестве живых щитов, что запрещено Женевской конвенцией. Также по сообщению МИД республики, военнослужащие Украины не только отключали свет и газ гражданским, но и разворовывали магазины и уничтожали аптеки.

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Николай Чигасов
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