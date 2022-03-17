Украину призвали уважать права российских военнопленных

Human Rights Watch призвала власти Украины прекратить публиковать ролики с военнопленными

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Украины уважать права российских военнопленных, прекратить публиковать видеоролики с ними и нарушать Женевскую конвенцию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Как отмечает Human Rights Watch, Служба безопасности Украины (СБУ) ведет канал в Telegram с более 860 тысячами подписчиков, в котором размещает видео с захваченными российскими солдатами, которые раскрывают свои имена, идентификационные номера и другие данные, в том числе имена и адреса своих родителей. Эти ролики также распространяются в Facebook, Twitter, YouTube и Instagram.

«Обязательство защищать военнопленных от того, чтобы они не стали объектами общественного любопытства, а также защищать их от запугивания или унижения, является частью более широкого требования обеспечить гуманное обращение с ними и защитить их семьи от вреда», — заявила старший юристконсультант Ашлинг Рейди. Украинские власти, считает она, должны прекратить размещать видео с военнопленными в интернете.

Она также отметила, что регулировать размещение контента, нарушающего Женевскую конвенцию, должны и сами соцсети.

Ранее в министерстве иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что Киев применяет метод тотальной агрессивной войны и использует мирных жителей в качестве живых щитов, что запрещено Женевской конвенцией.