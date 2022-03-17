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Минобороны допустило гибель 70 человек в ДНР из-за украинских лабораторий

Минобороны: гибель от туберкулеза людей в ДНР может быть связана с лабораториями Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гибель 70 человек в поселке Пески Донецкой народной республики (ДНР) может быть связана с украинскими биолабораториями. Такой вариант событий в разговоре с «Лентой.ру» допустил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Представитель Минобороны отметил, что речь идет о вспышке туберкулеза в 2018 году, которая произошла в Луганской народной республике (ЛНР) и в ДНР. Кириллов подчеркнул, что она была вызвана новыми мультрезистентными штаммами.

«В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом», — рассказал военнослужащий.

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По словам Кириллова, это может быть преднамеренным заражением или случайной утечкой патогена из лаборатории, расположенной на территории Украины.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

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Никита Абрамов
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