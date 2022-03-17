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Неизвестный купил бывший дом звезды «Мстителей»

Бывший дом Криса Хемсворта в Австралии продали за 30 миллионов долларов
Крис Хемсворт

Крис Хемсворт. Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Бывший дом звезды фильма «Мстители» Криса Хемсворта продали неизвестному. По информации журналистов, новый хозяин заплатил за него около 30 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Особняк находится в австралийском городе Сиднее. Предыдущий владелец купил объект в 2003 году за 6,8 миллиона долларов и последние пару лет сдавал его в аренду. В 2020-м в доме поселился приехавший в город в рамках гастролей музыкант Элтон Джон, а в 2021-м туда временно переехал актер Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки.

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Недвижимость не поступала в открытую продажу, поэтому фото комнат и подробной информации о сделке в публичном доступе нет. Известно, что площадь дома составляет 140 квадратных метров, он состоит из нескольких этажей, на которых находится восемь спален. Собственник пытался продать объект последние пару лет.

В конце 2021 года в Австралии ненадолго поселилась актриса Джулия Робертс. Звезда арендовала роскошный трехэтажный дом в штате Новый Южный Уэльс на время съемок фильма «Билет в рай». Артистка платила за проживание 14 тысяч долларов в неделю.

Александра Качан
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