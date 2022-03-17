Неизвестный купил бывший дом звезды «Мстителей»

Бывший дом Криса Хемсворта в Австралии продали за 30 миллионов долларов

Бывший дом звезды фильма «Мстители» Криса Хемсворта продали неизвестному. По информации журналистов, новый хозяин заплатил за него около 30 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Особняк находится в австралийском городе Сиднее. Предыдущий владелец купил объект в 2003 году за 6,8 миллиона долларов и последние пару лет сдавал его в аренду. В 2020-м в доме поселился приехавший в город в рамках гастролей музыкант Элтон Джон, а в 2021-м туда временно переехал актер Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки.

Недвижимость не поступала в открытую продажу, поэтому фото комнат и подробной информации о сделке в публичном доступе нет. Известно, что площадь дома составляет 140 квадратных метров, он состоит из нескольких этажей, на которых находится восемь спален. Собственник пытался продать объект последние пару лет.

В конце 2021 года в Австралии ненадолго поселилась актриса Джулия Робертс. Звезда арендовала роскошный трехэтажный дом в штате Новый Южный Уэльс на время съемок фильма «Билет в рай». Артистка платила за проживание 14 тысяч долларов в неделю.