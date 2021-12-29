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Джулия Робертс арендовала дом за миллион рублей в неделю

Daily Mail: Джулия Робертс на время съемок арендовала в Австралии дом за $14 тыс. в неделю

Фото: ImagePressAgency / Globallookpress.com

Американская актриса Джулия Робертс на время съемок в новом фильме «Билет в рай» (Ticket to Paradise) арендовала роскошный дом в Австралии. Подробности о недвижимости cообщает издание Daily Mail.

Особняк с видом на пляж находится в штате Новый Южный Уэльс. По оценкам риелторов, приобрести этот дом можно за восемь миллионов долларов (около 588,7 миллиона рублей), а актриса вместе с семьей арендует жилплощадь за 14 тысяч долларов (более миллиона рублей) в неделю.

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Трехэтажное здание расположено среди тропических деревьев, а из окон открывается живописный вид. В особняке могут поселиться до девяти человек. На территории дома есть шесть спален с личными ванными комнатами, гостиная с открытой планировкой и камином, роскошная кухня и множество террас. На территории также есть открытый бассейн и зона для барбекю.

Джулия Робертс проживает в Австралии с октября 2021 года — там проходят съемки мелодрамы «Билет в рай», одну из главных ролей в котором сыграет актер Джордж Клуни. В конце декабря Робертс заметили в Сиднее во время отдыха на пляже с мужем и тремя детьми. Ее внешний вид вызвал споры в соцсетях.

Нина Ташевская
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