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Джулия Робертс вышла в розовом купальнике и вызвала споры о старении

Фотографии 54-летней актрисы Джулии Робертс в розовом купальнике вызвали споры в сети

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Американская актриса Джулия Робертс появилась в розовом купальнике на пляже, где отдыхала со своей семьей, и вызвала среди пользователей сети споры о старении. На фотографии обратили внимание в Daily Mail.

54-летняя звезда находится в Австралии с октября — там проходят съемки нового фильма, в котором также снимается и Джордж Клуни. Чтобы отдохнуть от работы, голливудская актриса решила провести Рождество со своей семьей в Сиднее.

Фотографы заметили Робертс на пляже, она отдыхала с мужем и тремя детьми. Актриса вышла в закрытом розовом купальнике. Поклонники актрисы принялись восхищаться своей любимицей в комментариях: «Мадонне на заметку, как надо изящно стареть», «Здорово, когда Джулия Робертс твоя мама или жена, завидую», «Как здорово видеть, что женщина стареет достойно без помощи пластики», — писали юзеры.

Однако не все пользователи сети разделили восторга. Некоторые заметили, что знаменитость сильно постарела и ей совершенно не идет купальник. «Ей не помешало бы сделать тысячу приседаний», «Почему она выглядит как бабуля?» — высказывались комментаторы.

Ранее наряд 16-летней дочери Джулии Робертс в Каннах вызвал споры в сети. Подросток дебютировала на мероприятии в длинном светло-желтом платье свободного кроя с кружевной отделкой и черных кожаных туфлях на объемной подошве. Волосы Хейзел собраны в хвост, а на лице отсутствует макияж.

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Варвара Кошечкина
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