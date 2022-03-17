Минобороны опубликовало документ о финансировании США биолабораторий на Украине

Минобороны показало документ о финансировании Пентагоном биоэкспериментов на Украине

Минобороны опубликовало документ, в котором подтверждается финансирование Пентагоном биолабораторий на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Предъявленный ведомством документ датируется 6 марта 2015 года — по словам Кириллова, он подтверждает создание биологического оружия на территории Украины.

В Минобороны добавили, что ведомство продолжает изучать полученные от сотрудников лабораторий Украины материалы. Кириллов подчеркнул подлинность опубликованных документов — они «имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций», сказал он.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. По его словам, найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».