Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Выбрана новая «Мисс мира»

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира-2021» стала Каролина Белявска
Каролина Белявска

Каролина Белявска. Кадр: YouTube-канал Miss World

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала Каролина Белявска из Польши. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону вручала обладательница титула «Мисс мира — 2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.

В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.

В этом году на «Мисс мира» не было девушки из России. В 2020 и 2021 годах конкурс «Мисс Россия», победительницы которого соревнуются в «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», не проводился из-за пандемии COVID-19. Обладательница титула «Мисс Россия — 2019» Алина Санько уже боролась за титул «Мисс мира» в 2019 году и не могла поехать на него снова. «Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова пропустила «Мисс мира — 2021» из-за участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в декабре 2021 года.

В 2021 году в программу «Мисс мира» вернулись соревнования в купальниках, отмененные несколько лет назад. Также финалистки соперничали в нескольких дополнительных категориях. Еще в декабре представительница Монголии Бортэ-Учжин Ану победила в конкурсе талантов, лучшей моделью признали Оливию Ясе из Кот-д’Ивуара, а в спортивном соревновании победила Каролина Видалес из Мексики.

Первоначально ожидалось, что финал «Мисс мира» состоится 17 декабря 2021 года, однако церемонию отменили в последний момент из-за вспышки COVID-19. Заболели 23 участницы и 15 сотрудников конкурса. Спустя неделю было решено перенести награждение на март 2022 года.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2021» стала представительница Индии Харнааз Сандху. Финал конкурса прошел в городе Эйлат в Израиле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сложных переговорах с Россией
В Крыму пообещали вознаграждение за задержание организаторов водной блокады
Девушка примерила купленную в сети пижаму и удивилась своему нелепому виду
Врач назвал вызывающие тромбы привычки
Зеленский рассказал о переговорах с Эрдоганом и Трюдо
Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду
Терапевт назвала самый опасный вид алкоголизма
Названа сэкономленная от переноса спортивных соревнований сумма
Российский врач назвал замедляющий старение продукт
Жители подмосковного города пожаловались на примету 90-х
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.