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Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Manchester Evening News: «Манчестер Юнайтед» может возглавить тренер «Аякса» Эрик тен Хаг

Фото: Murad Sezer / Reuters

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» определилось с кандидатом на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, наиболее предпочтительным для манкунианцев является Эрик тен Хаг, возглавляющий голландский «Аякс». Контракт 52-летнего специалиста с «Аяксом» истекает летом 2023 года. Отмечается, что также рассматриваются кандидатуры Маурисио Почеттино из французского ПСЖ и Томаса Тухеля, возглавляющего лондонский «Челси».

О том, что исполнительный директор МЮ Ричард Арнольд может договориться о назначении Тухеля, стало известно 16 марта. В команде считают, что из-за санкций в отношении «Челси» клубу будет легче вести переговоры со специалистом.

С 29 ноября пост главного тренера МЮ временно занимает немец Ральф Рангник. Он будет возглавлять МЮ до конца сезона, если ему не будет найдена замена. После этого специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта. Контракт рассчитан на два года.

Андрей Стрельцов
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