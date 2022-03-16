Основным кандидатом на пост главного тренера МЮ стал немец Томас Тухель

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, исполнительный директор МЮ Ричард Арнольд хочет договориться о назначении немецкого тренера «Челси» Томаса Тухеля до конца сезона. В команде считают, что из-за санкций в отношении Романа Абрамовича клубу будет легче вести переговоры со специалистом.

С 29 ноября пост главного тренера МЮ временно занимает немец Ральф Рангник. Он будет возглавлять МЮ до конца сезона, если ему не будет найдена замена. После этого специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта. Контракт рассчитан на два года.

21 ноября с поста главного тренера был уволен норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер. Решение было принято на фоне неудачных выступлений клуба.