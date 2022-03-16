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Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Основным кандидатом на пост главного тренера МЮ стал немец Томас Тухель

Фото: Chris Radburn / Reuters

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, исполнительный директор МЮ Ричард Арнольд хочет договориться о назначении немецкого тренера «Челси» Томаса Тухеля до конца сезона. В команде считают, что из-за санкций в отношении Романа Абрамовича клубу будет легче вести переговоры со специалистом.

С 29 ноября пост главного тренера МЮ временно занимает немец Ральф Рангник. Он будет возглавлять МЮ до конца сезона, если ему не будет найдена замена. После этого специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта. Контракт рассчитан на два года.

21 ноября с поста главного тренера был уволен норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер. Решение было принято на фоне неудачных выступлений клуба.

Дарья Коршунова
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