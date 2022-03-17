Сборная Норвегии по биатлону высказалась об отстранении россиян от турниров

Норвежские биатлонисты назвали правильным отстранение россиян от международных турниров

Сборная Норвегии по биатлону высказалась по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров. Их слова приводит Dagbladet.

Биатлонист Тарьей Бе назвал санкции против сборных правильными, так как спорт является важной частью коммуникации и индустрии развлечений. С ним согласился Ветле Шостад Кристиансен, который посчитал, что иностранные биатлонисты должны быть решительно настроены в своей позиции. «Если у Союза биатлонистов России (СБР) есть хоть капля уважения, они должны были устраниться сами», — заявил тренер норвежцев по стрельбе Зигфрид Мазе.

Ранее 17 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о том, что начинает процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона. В течение семи дней Национальные федерации могут отреагировать на решение IBU. По истечении этого срока исполком примет окончательный вердикт, который немедленно вступит в силу.

2 марта IBU запретил россиянам участвовать в международных соревнованиях. Решение принял исполнительный комитет организации.