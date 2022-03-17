IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России c немедленным вступлением в силу

Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Об этом сообщается на сайте организации.

Национальные федерации были проинформированы о решении и в течение семи дней может отреагировать на него. По истечении этого срока Исполком рассмотрит ответы и примет окончательное вердикт, который немедленно вступит в силу. Решение о приостановлении будет регулярно пересматриваться до следующего Конгресса IBU, который пройдет в сентябре 2022 года, и будет зависеть от развития ситуации.

2 марта IBU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. Решение принял исполнительный комитет международной федерации, отстранение продлится до дальнейшего уведомления.