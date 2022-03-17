Кремль ответил на вопрос о планах Путина посетить Украину

Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать зону боевых действий н Украине

Посещение зоны боевых действий на Украине пока не входит в планы президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, он также отметил, что президент в ближайшее время не планирует посещать раненых бойцов в госпиталях.

«Все будет своевременно», — резюмировал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что заключение с Киевом договоренностей с хорошо понятными параметрами, а также четкое выполнение этих параметров поможет «очень быстро прекратить происходящее» на Украине.

В среду, 16 марта, Песков рассказал, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, когда у лидеров двух стран появятся договоренности, которые они смогут зафиксировать между собой. Пока что переговоры украинской и российской делегаций должны создать основу для таких договоренностей.