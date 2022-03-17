Россиянам назвали стоимость проживания на горнолыжных курортах страны

Красная Поляна названа самым популярным горнолыжным курортом 2022 года

Эксперты туристической отрасли назвали российским туристам лучшие горнолыжные направления страны. Список самых популярных мест и стоимость проживания раскрыл сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на своем сайте.

Так, большинство россиян предпочли отправиться отдыхать в 2022 году в Красную Поляну, далее по популярности следуют курорты Башкирии — горнолыжные комплексы Металлург-Магнитогорск (Банное) и «Абзаково». Пятерку лидеров замыкают курорты Байкальска и турцентр Шерегеш.

Кроме этого, востребованными направлениями оказались горнолыжные комплексы в Самаре, в Алтайском крае и в Горно-Алтайске.

По статистике Tvil.ru, дешевле всего путешественникам обойдется отдых на Красной Поляне. Так, средняя стоимость суточного размещения в гостинице начинается от 1,7 тысячи рублей. Больше всего на поездку с целью отдыха в горах придется потратить в Шерегеше — 3,7 тысячи рублей за ночь.

Ранее в марте стало известно, что Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка за туры по России. Акция возобновляется с 15 марта и продлится до 1 мая 2022 года. При этом отправиться в путешествия по стране можно в период с 15 марта по 1 июля.