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Россиянам назвали стоимость проживания на горнолыжных курортах страны

Красная Поляна названа самым популярным горнолыжным курортом 2022 года

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли назвали российским туристам лучшие горнолыжные направления страны. Список самых популярных мест и стоимость проживания раскрыл сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на своем сайте.

Так, большинство россиян предпочли отправиться отдыхать в 2022 году в Красную Поляну, далее по популярности следуют курорты Башкирии — горнолыжные комплексы Металлург-Магнитогорск (Банное) и «Абзаково». Пятерку лидеров замыкают курорты Байкальска и турцентр Шерегеш.

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Кроме этого, востребованными направлениями оказались горнолыжные комплексы в Самаре, в Алтайском крае и в Горно-Алтайске.

По статистике Tvil.ru, дешевле всего путешественникам обойдется отдых на Красной Поляне. Так, средняя стоимость суточного размещения в гостинице начинается от 1,7 тысячи рублей. Больше всего на поездку с целью отдыха в горах придется потратить в Шерегеше — 3,7 тысячи рублей за ночь.

Ранее в марте стало известно, что Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка за туры по России. Акция возобновляется с 15 марта и продлится до 1 мая 2022 года. При этом отправиться в путешествия по стране можно в период с 15 марта по 1 июля. 

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Валентина Процкова
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