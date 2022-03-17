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Спорт

Министр спорта назвал допинговый скандал с Валиевой на Играх дикой случайностью

Министр спорта РФ Матыцин назвал допинговый скандал с Валиевой на Играх дикой случайностью

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его цитирует «Матч ТВ».

«Явно у спортсменки не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат ее выступлений», — заявил он. Матыцин назвал произошедшее дикой случайностью и выразил надежду, что расследование дела принесет справедливый результат.

Министр спорта также ответил на вопрос о том, продолжит ли Валиева карьеру. «Камила имеет все физические и моральные силы продолжить карьеру. Она психологически очень сильный человек, несмотря на свой юный возраст», — отметил он. По словам Матыцина, это тяжелейший урок для фигуристки, но он сделает ее сильнее как спортсменку.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в личном первенстве на Играх. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где Валиева в составе сборной России выиграла золото.

Дарья Коршунова
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