Шесть стран запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине

Великобритания, США и еще четыре страны запросили заседание СБ ООН по Украине

Шесть стран запросили заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила британская миссия при ООН в Twitter.

«Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили проведения заседания СБ ООН по Украине», — говорится в сообщении.

11 марта состоялось заседание Совбеза ООН по биологическому оружию Пентагона на Украине. Заседание было инициировано российской стороной после выступления начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. Он заявил, что, согласно информации в обнаруженных в ходе спецоперации документах, на территории Украины располагались американские научные центры по исследованию биологического оружия.