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Выездной процесс над бывшим министром Абызовым назначен на 23 марта в Мосгорсуде

В Мосгорсуде 23 марта стартует процесс над экс-министром Абызовым по делу о создании ОПГ

Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Преображенский суд Москвы назначил на 23 марта первое заседание по уголовному делу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и еще 11 фигурантов о создании и участии в организованной преступной группе (ОПГ). Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Александр Аснис.

По его словам, решено проводить выездной процесс в здании Мосгорсуда, поскольку Преображенский суд не располагает вместительными залами, необходимыми для такого объемного дела с большим количеством фигурантов дела, их защитников и остальных участников суда.

23 марта планируется провести предварительные слушания в закрытом режиме.

10 марта сообщалось, что Мосгорсуд принял решение о передаче дела Абызова в Преображенский суд столицы для рассмотрения по существу. Решение об изменении территориальной подсудности было вынесено по ходатайству защиты, которая указывала на необъективность Гагаринского суда Москвы, ранее решившего изъять активы экс-министра по ходатайству Генпрокуратуры России. Исходя из этого адвокаты выразили сомнение в беспристрастном рассмотрении дела Абызова о хищениях средств, незаконном предпринимательстве, подкупе и отмывании средств.

Ему и остальным фигурантам дела также вменяется хищение четырех миллиардов рублей компаний «СИБЭКО» и «РЭС», незаконное предпринимательство с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и коммерческий подкуп на 78 миллионов рублей.

Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, тогда же Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

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Любовь Ширижик
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