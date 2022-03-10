Дело экс-министра Абызова ушло в другой суд после заявления о необъективности

Мосгорсуд передал дело Абызова из Гагаринского суда на рассмотрение в Преображенский суд

Мосгорсуд принял решение о передаче уголовного дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в Преображенский суд столицы для рассмотрения по существу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение об изменении территориальной подсудности было вынесено по ходатайству защиты экс-министра. Адвокаты указывали на необъективность Гагаринского суда Москвы, который ранее решил изъять активы подсудимого по ходатайству Генпрокуратуры России. Исходя из этого они выразили сомнение в беспристрастном рассмотрении дела Абызова о хищениях средств, незаконном предпринимательстве, подкупе и отмывании средств.

22 февраля сообщалось, что Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-министра и 11 фигурантов, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе. Подсудимым также вменяется хищение четырех миллиардов рублей компаний «СИБЭКО» и «РЭС», незаконное предпринимательство с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и коммерческий подкуп на 78 миллионов рублей.

Абызов с 2012-го по 2018 год занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, тогда же Басманный суд Москвы санкционировал его арест.