Российских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге

Российские и белорусские легкоатлеты не допуcтили до участия в Бриллиантовой лиге-2022

Российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены до участия в Бриллиантовой лиге в 2022 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято генеральной ассамблеей Бриллиантовой лиги. Сроки отстранения россиян и белорусов не сообщаются.

1 марта World Athletics ввела санкции против российских и белорусских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира 2022 года в США в июле, чемпионате мира в помещении в Белграде и первенстве мира по спортивной ходьбе.

Бриллиантовая лига— ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, проходящая по всему миру. В этом году соревнования должны начаться в Дохе 13 мая и завершиться 8 сентября в Цюрихе.