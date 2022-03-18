Экс-президент Молдавии снова заявил о давлении Запада на страну

Экс-президент Додон заявил о давлении Запада на Молдавию для ввода санкций против России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны подверглись большому давлению со стороны западных стран. Они вынуждают республику отказаться от нейтралитета для ввода санкций против России, сообщает РИА Новости.

Додон заявил, что находит хорошим, когда в Молдавию приезжают представители Запада. Однако в текущих условиях приезжать в Кишинев и возле главы страны атаковать или поддерживать одну из сторон неправильно.

«Каждую неделю к нам приезжают два-три высоких чиновника и делают заявления против России. Мне кажется, что оказывается большое давление на молдавские власти, чтобы они отказались от нейтральной позиции и присоединились к санкциям», — снова заявил экс-президент.

Он выразил признательность руководству страны, которая до сих пор на всех площадках говорила о нейтралитете Молдавии. Додон подчеркивает, что подобной позиции нужно придерживаться и в дальнейшем.

9 февраля Додон упрекнул Запад в давлении на Молдавию. По его мнению, страны используют Кишинев в антироссийской повестке и влияют на руководство республики.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.