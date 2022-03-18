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Лавров рассказал о свидетельствах работы биолабораторий США на Украине

Лавров допустил, что Украина является крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что Украина является крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, свидетельствами работы американских лабораторий на Украине и их связи с военно-биологической деятельностью являются документы с подписями украинских официальных лиц и американцев.

Министр также отметил, что у США есть много подобных лабораторий по всему периметру России и в странах бывшего СССР. Украина, считает он, может быть одним из крупнейших проектов с точки зрения Пентагона. Именно он, утверждает Лавров, распоряжается деятельностью этих лабораторий.

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10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Найденные документы, по его словам, свидетельствовали о том, что на 2022 год в стране были запланированы «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

Россия планирует запросить экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по биолабораториям США на Украине 18 марта.

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Алевтина Запольская
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