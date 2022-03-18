Лавров рассказал о свидетельствах работы биолабораторий США на Украине

Лавров допустил, что Украина является крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что Украина является крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, свидетельствами работы американских лабораторий на Украине и их связи с военно-биологической деятельностью являются документы с подписями украинских официальных лиц и американцев.

Министр также отметил, что у США есть много подобных лабораторий по всему периметру России и в странах бывшего СССР. Украина, считает он, может быть одним из крупнейших проектов с точки зрения Пентагона. Именно он, утверждает Лавров, распоряжается деятельностью этих лабораторий.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Найденные документы, по его словам, свидетельствовали о том, что на 2022 год в стране были запланированы «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

Россия планирует запросить экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по биолабораториям США на Украине 18 марта.