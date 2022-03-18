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Оценена вероятность ухода Мбаппе из ПСЖ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что Килиан Мбаппе не останется в ПСЖ

Фото: Rit Heize / globallookpress.com

Президент Ла Лиги (высшая лига чемпионата Испании) Хавьер Тебас оценил вероятность ухода нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит AS.

Тебас выразил уверенность, что Мбаппе не останется в парижском клубе. Также глава испанской Примеры посчитал неправильным то, что футболист еще не объявил, где будет выступать в следующем сезоне.

Ранее 13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с мадридским «Реалом». По его информации, соглашение о переходе было подписано 30 января. Со стороны футболиста присутствовал юрист, а «Реал» представляли гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес. При этом футболист попросил официально представить его после окончания текущего сезона.

По оценке портала Transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим игроком в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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