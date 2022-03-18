Корабль «Союз МС-21» с российскими космонавтами на борту пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-21» с тремя космонавтами РФ пристыковался к МКС в ручном режиме

Корабль «Союз МС-21» с тремя российскими космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции в ручном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Стыковка произошла на семь минут позже запланированного. На МКС прибыли россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое — выпускники МГТУ имени Баумана, как и знаменитый советский конструктор Сергей Королев, в честь 115-летия со дня рождения которого назван корабль, доставивший на орбиту экипаж.

Ожидается, что после выравнивания давления и проведения подготовки экипаж откроет люки и перейдет на станцию в промежутке между 0:20 и 0:40 по московскому времени 19 марта. Артемьев прибыл на МКС уже третий раз, его коллеги Матвеев и Корсаков — впервые.

Их встретят командир станции Антон Шкаплеров и космонавт Петр Дубров, а также американские астронавты Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе они проработают до 30 марта, после чего Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю.

18 марта с комплекса площадки № 31 космодрома Байконур была запущена ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» («С.П. Королев»). Как отметил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, впервые за долгие годы на нем отправился полностью российский экипаж.

