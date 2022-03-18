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Россия запустила «С.П. Королева» к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «С.П. Королев» запущена к МКС

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

C комплекса площадки № 31 космодрома Байконур запущена ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» («С.П. Королев»), следует из трансляции «Роскосмоса».

Стыковка «Союз МС-21» с Международной космической станцией (МКС) состоится в 22:06 по московскому времени. На борту «С.П. Королев» — экипаж экспедиции МКС-67, состоящий из космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

«Впервые за долгие годы — полностью российский экипаж. Причем все члены основного экипажа — выпускники Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана», — отметил в Telegram гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В апреле 2021 года с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», получившим имя первого человека, отправившегося в космос, — «Ю.А. Гагарин».

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Иван Потапов
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