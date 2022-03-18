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Молдавия заявила о риске остаться без российского газа

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что страна может не успеть провести аудит долга за газ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TV8 заявил, что страна не успевает провести аудит долга компании «Молдовагаз» до 1 мая. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, страна рискует остаться без поставок российского газа, если «Газпром» не перенесет крайний срок аудита. Он отметил, что в таком случае Молдавии придется покупать газ «в других местах».

Спыну подчеркнул, что власти готовятся к обоим вариантам развития событий. Он уточнил, что «Молдовагаз» ведет переговоры с «Газпромом», чтобы прояснить ситуацию, учитывая сложную региональную обстановку. Вице-премьер отметил, что до 20 апреля станет известно, какой из сценариев ждет страну.

Ранее парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислил очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.

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Марина Совина
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