Twitter заблокировал аккаунт зампостпреда России при ООН

Twitter заблокировал Полянского за пост о фейке об ударе по роддому в Мариуполе

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского за сообщения о непричастности России к удару по роддому в Мариуполе. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

«Сегодня утром Twitter заблокировал мою учетную запись, потребовав удалить твит от 9 марта, в котором я информирую, что за два дня до этого в ходе заседания Совета Безопасности мы предупредили о том, что роддом в Мариуполе, по которому Россией якобы был нанесен удар, вызвавший человеческие жертвы, был задолго до этого превращен украинскими националистами в огневую точку», — заявил дипломат.

Полянский отметил, что врачи и пациенты были вынуждены покинуть больницу еще 7 марта. По этой причине, утверждения о жертвах в результате удара являются фейком, пояснил он. «Так я и написал, выразив сожаление, что в его распространении участвует ООН», — подчеркнул дипломат.

По словам зампостпреда России при ООН, администрация соцсети посчитала, что твит нарушает правила, запрещающие «участвовать в целенаправленной травле, подстрекать других к участию в ней, включая пожелания физического ущерба». «Вижу в этом иллюстрацию того, насколько на Западе в реальности заинтересованы в свободе слова и готовы слышать альтернативные точки зрения», — высказался Полянский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что роддом в Мариуполе, об обстреле которого сообщалось в среду, 9 марта, давно захвачен членами батальона «Азов» и стал базой для экстремистов. Кроме того, министр указал, что иностранные СМИ манипулируют общественным мнением, предоставляя неполные данные об атаке на больницу. Минобороны России также назвали сообщения о нанесении российской авиацией удара информационной провокацией.