Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бохум
Боруссия М
Германия - Бундеслига|27-й тур
Вулверхэмптон
2:2
2-й тайм
live
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Эльче
Сегодня
18:15 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|29-й тур
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|22-й тур
Спорт

Роналду передумал уходить из «Манчестер Юнайтед»

The Telegraph: Роналду готов выступать за «Манчестер Юнайтед» до окончания контракта

Фото: IMAGO / Darren Staples / Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду передумал уходить из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, форвард готов выступать за английский клуб до окончания контракта. Если МЮ не будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, 37-летний футболист не покинет команду.

Отмечается, что решение обусловлено также финансовыми сложностями трансфера. В Европе мало клубов, имеющих возможность платить Роналду зарплату на уровне той, которую он получает в МЮ.

Контракт Роналду рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

14 января Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет. Он заявил, что хочет остаться в футболе и пытается понять, как долго сможет играть. Роналду отметил, что его ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов. В составе МЮ португалец становился чемпионом в сезоне-2007/2008. С 2014 по 2018 год он четырежды выигрывал турнир вместе с «Реалом».

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России
Евросоюз захотел направить «санкционное» имущество россиян в помощь Украине
Бельгия отложила закрытие АЭС из-за энергетического кризиса
Раскрыт рецепт гастрономического хита царской России
Стало известно о «тайной финансовой схеме» Ирана для обхода санкций Запада
США отказались от оценки предложения Польши отправить на Украину миротворцев
Росавиация утвердила алгоритм для полетов по международным маршрутам
Новак назвал возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли России
В США раскрыли цель введения санкций против России
Рогозин рассказал об изменениях российской миссии на Марс
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.