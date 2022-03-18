The Telegraph: Роналду готов выступать за «Манчестер Юнайтед» до окончания контракта

Португальский нападающий Криштиану Роналду передумал уходить из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, форвард готов выступать за английский клуб до окончания контракта. Если МЮ не будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, 37-летний футболист не покинет команду.

Отмечается, что решение обусловлено также финансовыми сложностями трансфера. В Европе мало клубов, имеющих возможность платить Роналду зарплату на уровне той, которую он получает в МЮ.

Контракт Роналду рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

14 января Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет. Он заявил, что хочет остаться в футболе и пытается понять, как долго сможет играть. Роналду отметил, что его ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов. В составе МЮ португалец становился чемпионом в сезоне-2007/2008. С 2014 по 2018 год он четырежды выигрывал турнир вместе с «Реалом».