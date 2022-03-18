Сексолог объяснил рост спроса на презервативы

Сексолог Кульгавчук объяснил выросший спрос на презервативы пополнением запасов

В первую очередь, мотивом людей, закупающих презервативы, является пополнение стратегических запасов перед возможным повышением цен, считает врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил выросший спрос на данную продукцию.

«На самом деле, есть неплохие презервативы из других, дружественных нам стран. И, наверное, пришло время импортозамещения и в этой деликатной области. Верю, что наши отечественные производители тоже смогут со временем занять эту освобождающуюся нишу. Пришло время. Поэтому будем считать, что и здесь все к лучшему», — отметил он.

Ранее в российских магазинах и аптеках резко вырос спрос на презервативы. По подсчетам исследовательской компании DSM Group, на неделе с 28 февраля по 6 марта их продажи в аптеках выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17 процентов. Аналитики сходятся во мнении, что увеличение спроса связано с ожиданиями роста цен со стороны покупателей.

Аналогичная ситуация наблюдается на рынке товаров женской и детской гигиены. Россияне скупили прокладки и подгузники и пожаловались на дефицит в магазинах. В Минпромторге заявили, что дефицита этой продукции в России не ожидается.

