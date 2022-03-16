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В Минпромторге оценили вероятность дефицита подгузников и прокладок

В Минпромторге заявили, что дефицита прокладок и подгузников в России не ожидается

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дефицита подгузников и женских прокладок в России не ожидается, такую оценку вероятности нехватки этих товаров представил Минпромторг, передает ТАСС.

В министерстве указали, что в стране работает больше 15 предприятий, которые производят оба вида продукции. «Например, компания Essity с производством 10 миллионов единиц подгузников Tena Original и 30 миллионов единиц прокладок Libress в месяц имеет запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита», — уточнили в Минпромторге.

Ведомство считает, что скупка средств гигиены в магазинах ничем не обоснована. Исчезновение товаров с полок, по мнению министерства, связано с «необоснованной ажиотажной скупкой».

Ранее в середине марта стало известно, что крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G меняет отпускные цены в России на фоне сложностей с логистикой, подорожания материалов и актуального курса рубля. Среди продукции компании — подгузники Pampers и прокладки Always. Согласно письму одного из дистрибьюторов, стоимость товаров для детской гигиены меняется на 47 процентов, для женской — на треть.

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Платон Щукин
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