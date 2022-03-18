Французский биатлонист оценил отстранение россиян от международных турниров

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что не считает правильным отстранение россиян

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — заявил Фуркад, не уточнив, кто именно должен дать пояснения. Французский биатлонист также назвал Россию большой страной, которая в состоянии преодолеть сложившуюся ситуацию.

16 марта против отстранения российских спортсменов от международных турниров выступил глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон. Он отметил, что организация никогда не запрещала спортсменам участвовать в туре из-за политики.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.