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Французский биатлонист оценил отстранение россиян от международных турниров

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что не считает правильным отстранение россиян

Фото: @simonfourcade

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше», — заявил Фуркад, не уточнив, кто именно должен дать пояснения. Французский биатлонист также назвал Россию большой страной, которая в состоянии преодолеть сложившуюся ситуацию.

16 марта против отстранения российских спортсменов от международных турниров выступил глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон. Он отметил, что организация никогда не запрещала спортсменам участвовать в туре из-за политики.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Алексей Гусев
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