Объяснены причины ручной стыковки корабля «С.П. Королев» с МКС

Ручная стыковка «Союза МС-21» потребовалась из-за системы «Курс», причина не установлена

Руководитель полетом российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев объяснил причины ручной стыковки корабля «Союз МС-21», получившего также название «С.П. Королев» в честь 115-летия со дня рождения советского конструктора. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, смена автоматического режима на ручной потребовалась из-за системы «Курс», однако точная причина пока не установлена.

«У нас где-то на дальности 180 метров пока по невыясненным причинам — что-то там с хозяйством "Курса" — пришлось перейти в ручной режим», — указал Соловьев.

Корабль «Союз МС-21» с тремя российскими космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции 18 марта в ручном режиме на семь минут позже запланированного. На МКС прибыли россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое — выпускники МГТУ имени Баумана.

