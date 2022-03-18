Автоэксперт оценил ситуацию на рынке шин в России

Автоэксперт Кадаков рассказал о подогреваемом спросе на российском рынке шин

На российском рынке автомобильных шин после объявления нескольких зарубежных производителей о приостановке работы в стране сложилась сложная ситуация, однако повышенный спрос наблюдался и ранее. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«На российском рынке [в 2021 году] шин продали больше, чем 2020 году. И все это было подстегнуто ажиотажным спросом на автомобили, в том числе и на вторичном рынке. Ведь когда люди покупают машины на вторичном рынке, очень часто сразу меняют шины», — оценил ситуацию автоэксперт.

По словам эксперта, это привело к тому, что в течение 2021 года цены на автомобильные шины выросли на 30 процентов, при этом спрос на них так и не снизился. «Сейчас, когда люди понимают, что завтра все станет еще дороже, этот ажиотажный спрос подогревается еще сильнее. Тем более когда некоторые производители временно приостанавливают свою работу — как производство в России, так и импорт. Поэтому да, проблема есть», — констатировал собеседник «Ленты.ру».

В то же время он отметил, что пока в наибольшей степени это касается шин более высокого ценового диапазона, особенно больших типоразмеров.

«Если автомобилисты, у которых машины с 14 и 15-дюмовыми колесами, могут перевести свой взгляд на продукцию отечественных компаний, то найти альтернативу шинам более дорогих брендов в больших типоразмерах гораздо сложнее», — сказал Кадаков.

Ранее о приостановке импорта шин и их производства на своих предприятиях внутри страны объявили производители Continental, Bridgestone и Michelin.