Раскрыт возраст пациентов для применения вакцины «Конвасэл»
Раскрыт возраст пациентов для применения недавно зарегистрированной в России вакцины против коронавируса «Конвасэл». В инструкции сообщается, что препарат подходит для совершеннолетних граждан не старше 60 лет, передает ТАСС.
«Показания к применению: профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых от 18 до 60 лет», — отмечается в руководстве по использованию.
Вакцина «Конвасэл» вводится двумя дозами с перерывом в 21 день.
18 марта стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19. По словам Скворцовой, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким».
В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».