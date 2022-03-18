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Раскрыт возраст пациентов для применения вакцины «Конвасэл»

Вакцина «Конвасэл» применяется для лиц от 18 до 60 лет, следует из инструкции

Фото: Pixabay

Раскрыт возраст пациентов для применения недавно зарегистрированной в России вакцины против коронавируса «Конвасэл». В инструкции сообщается, что препарат подходит для совершеннолетних граждан не старше 60 лет, передает ТАСС.

«Показания к применению: профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых от 18 до 60 лет», — отмечается в руководстве по использованию.

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4 февраля

Вакцина «Конвасэл» вводится двумя дозами с перерывом в 21 день.

18 марта стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19. По словам Скворцовой, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким».

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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Марина Совина
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