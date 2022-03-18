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Лавров обвинил Зеленского в попытке усилить конфронтацию США с Россией

Глава МИД Лавров заявил, что Зеленский рассчитывает на усиление конфронтации США с РФ

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Конгресс США подтолкнет американского лидера Джо Байдена к большей конфронтации с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает RT.

Глава российского МИД обвинил Зеленского в попытке усилить конфронтацию Вашингтона с Москвой и отметил, что украинский лидер пытается сделать это через американских политиков.

«Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США — прим. «Ленты.ру»), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сантиментами, в том числе они есть в конгрессе... Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента [Соединенных Штатов] в сторону более конфронтационного подхода», — пояснил Лавров.

16 марта сообщалось, что президент Украины выступил по видеосвязи перед обеими палатами Конгресса США. Он призвал его членов оказать республике помощь для противостояния России, в частности — закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.

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Алевтина Запольская
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