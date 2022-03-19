Лавров оценил планы США по замене российской нефти

Лавров заявил, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты нефти для каждого участника

Иран и Венесуэла придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты для каждого участника, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

«Бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, к Эмиратам, к Катару — и по нефти, и по газу, — все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла, и Иран, четко говорят: "Когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника», — заявил глава МИД России, давая оценку планам США по замене российской нефти.

Ранее США предрекли «огромные финансовые потери» из-за отказа от российской нефти. Отмечалось, что российские энергоресурсы составляли более восьми процентов от всего американского импорта сырой нефти и нефтепродуктов.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что отказ США от российских энергоносителей приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а также негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в Соединенных Штатах.