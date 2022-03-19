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Главный тренер «Вашингтона» назвал выдающуюся особенность Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиоллет назвал хоккеиста Овечкина выдающимся игроком

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиоллет высказался о российском нападающем команды Александре Овечкине. Его слова приводятся на сайте лиги.

Специалист заявил, что, несмотря на долгую карьеру в НХЛ, хоккеист продолжает выкладываться на 100 процентов во время матчей. «Он хочет делать все своими руками. Он не хочет сидеть на скамейке запасных, ему хочется быть на льду и делать разницу. Он выдающийся игрок», — назвал особенность Овечкина тренер.

Ранее 19 марта Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнс» (4:3). Хоккеист установил новый рекорд НХЛ по очкам среди игроков, выступающих на позиции левого нападающего. Он набрал 1395-е очко в рамках регулярных чемпионатов.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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