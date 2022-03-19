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Спорт

Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

Хоккеист Овечкин набрал 1395-е очко и установил рекорд НХЛ среди левых нападающих

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс» (4:3). Статистика доступна на сайте лиги.

Спортсмен набрал 1395-е очко в рамках регулярных чемпионатов. Таким образом, хоккеист установил новый рекорд НХЛ по очкам среди игроков, выступающих на позиции левого нападающего. До этого достижение принадлежало канадцу Люку Робитайлу, на счету которого было 1394 очка.

Также Овечкин упрочил свое положение третьего снайпера в истории лиги и сократил отставание от занимающего вторую строчку Горди Хоу. Канадец за карьеру в НХЛ забросил 801 шайбу, а россиянин — 769. Лучшим снайпером в истории НХЛ является Уэйн Гретцки.

8 марта Овечкин рассказал о цели в НХЛ. Он заявил, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата. Россиянин также отметил, что это событие станет большой вехой.

Андрей Стрельцов
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