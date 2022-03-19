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Словацкие ЗРК для Украины описали словами «статистическая погрешность»

«Известия»: словацкие ЗРК мало поспособствуют повышению обороноспособности ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10М» и переносные ЗРК «Игла-1», которые Словакия может передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), на фоне уже полученного Киевом оружия от западных стран являются «статистической погрешностью». Такими словами в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов описал значение возможной «помощи» Братиславы Киеву.

Специалист напомнил, что ВСУ от западных стран получили около тысячи ПЗРК FIM-92 Stinger и Piorun. Кроме того, у украинской стороны уже имеются сотни собственных ПЗРК «Игла» и «Игла-1». Говоря о словацких «Стрела-10М» и «Игла-1», эксперт добавил, что иностранные «комплексы явно составят статистическую погрешность и мало поспособствуют повышению обороноспособности ВСУ».

По его данным, в настоящее время Словакия располагает всего одной батареей ЗРК «Стрела-10М» (не более 10 пусковых установок) и «состояние этих комплексов неизвестно». Кроме того, в 1996 году Братислава получила от России 72 ПЗРК «Игла-1», текущее состояние которых также неизвестно.

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Фролов допускает, что системы С-300, которые Киев может получить от Словакии и Болгарии, мало усилят противовоздушную оборону (ПВО) Украины, но позволят странам НАТО «красиво их утилизировать, заработав на этой сделке определенный политический капитал». «Напрашивается вывод, что эта история имеет в первую очередь политическую и экономическую окраску», — заключает автор.

В марте министр иностранных дел России Сергей Ларов заявил, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из Европы, станут законной целью для России. Он также объявил, что передача советских систем ПВО С-300 из других стран на Украину невозможна и будет считаться незаконной.

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Иван Потапов
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