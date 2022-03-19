В США объяснили последствия невозможности продаж ракет «Союз» для России

Эрик Десотелс: санкции США ослабят военно-космический потенциал России

Исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по новым вызовам безопасности и оборонной политике Эрик Десотелс объяснил последствия невозможности продаж западным заказчикам ракет «Союз» для России, пишет SpaceNews.

По его словам, экономические санкции и давление на космическую программу России ослабят военно-космический потенциал страны. «Чем больше мы сможем отказать России в этих потоках доходов, тем лучше будет, потому что им будет дороже обходиться разработка и проектирование собственных противоспутниковых систем», — сказал чиновник.

Десотелс добавил, что США «должны продолжать сохранять эти санкции». «То же самое, конечно, относится и к Китаю», — сказал он.

В декабре 2020 года Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых введены санкции за сотрудничество с военными, в частности самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», выпускающий носители семейства «Союз».

В мае 2019 года Минобороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски. Запрет начнет действовать с 1 января 2023 года.