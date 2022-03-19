Названа частота прививок против коронавируса назальной вакциной

Глава центра Гамалеи Гинцбург заявил, что прививка назальной вакциной нужна раз в полгода

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту прививок назальной вакциной против коронавируса. По его словам, вакцинироваться следует раз в полгода, передает РИА Новости.

«Раз в шесть месяцев», - ответил ученый на вопрос о сроках ревакцинации новым препаратом.

18 марта Центр имени Гамалеи обратился в Министерство здравоохранения России за регистрацией назальной вакцины от коронавируса «Спутник V».

До этого Гинцбург отмечал, что уже 104 добровольца получили назальную вакцину COVID-19. По его словам, у пациентов не зафиксировали ни осложнения, ни побочные реакции. Глава центра подчеркивал, что назальная вакцина не наносит вреда организму, поскольку в ней отсутствует живой вирус.

