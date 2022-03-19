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Спорт

Глава UFC согласился исполнить желание Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что согласен организовать бой Конора Макгрегора и Усмана

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Президент UFC Дэйна Уайт согласился исполнить желание ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора провести бой с американцем Камару Усманом. Его слова приводит BJPenn.

Уайт назвал предполагаемую встречу интересной и заявил, что каждый поединок с участием Макгрегора выгоден с финансовой точки зрения. «Он приедет в Вегас, мы встретимся и обсудим организацию. Посмотрим, как все сложится», — уточнил глава UFC.

Ранее 19 марта Макгрегор объявил, что хочет провести следующий поединок с Усманом. Он подчеркнул, что будет уверенно чувствовать себя в бою с соперником, так как у него посредственные приемы.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.

Усман — чемпион UFC в полусреднем весе. В ноябре 2021-го он одержал победу во втором поединке против Колби Ковингтона и в пятый раз защитил титул.

Андрей Стрельцов
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