Макгрегор назвал желаемого соперника на титульный бой в UFC

Конор Макгрегор объявил, что хочет провести следующий титульный бой в UFC с Камару Усманом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал желаемого соперника на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале The MacLife.

Ирландец объявил, что хочет провести следующий поединок с Камару Усманом. «Я буду очень уверенно чувствовать себя в бою с Усманом, у него посредственные приемы. Не вижу в нем никакой опасности», — заявил Макгрегор.

Боец рассказал, что чувствует себя большим, сильным, здоровым и полным энергии. Он отметил, что не хочет истощать себя после травмы. «Мне нравится полусредний вес. Я отлично выступал там при правильной подготовке. Так было и в реванше с Нейтом Диазом, и в поединке с Дональдом Серроне. Думаю, это были мои лучшие выступления в UFC», — пояснил Макгрегор.

16 марта глава UFC Дэйна Уайт назвал сроки возвращения Макгрегора в октагон. Он заявил, что если восстановление после травмы пройдет правильно, ирландец будет допущен к тренировкам. В таком случае бой может состояться в начале осени.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.

Усман — чемпион UFC в полусреднем весе. В ноябре 2021-го он одержал победу во втором поединке против Колби Ковингтона и в пятый раз защитил титул.